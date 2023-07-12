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Міністр оборони Британії про членство України в НАТО: питання коли, а не якщо

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комюніке саміту НАТО у Вільнюсі повністю узгоджує те, що Україна стане членом Альянсу. Єдине питання, яке залишається, - коли це станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса, якого цитує LRT.

"Зараз є повна згода, що Україна приєднається до НАТО. Питання зараз не "якщо" (вступить - ред.), а "коли". Я розумію нетерпіння президента Зеленського щодо бажаних термінів вступу, але, врешті-решт, в культурному плані існує згода, що Україна приєднається до НАТО", - сказав Воллес на публічному форумі НАТО на полях саміту у Вільнюсі.

За його словами, Україна зберігає перевагу у війні кожен день, і її продовження дорого обходиться Росії.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора у Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. Країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України. В ньому союзники окреслили бачення того, яким має бути шлях нашої країни до членства в Альянсі.

Лідери-країн членів визначили, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і країна виконає певні умови

На саміті також узгодили пакет з трьох елементів, яких повинен наблизити вступ України до Альянсу. Зокрема, йдеться про скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

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