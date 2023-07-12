RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Британии о членстве Украины в НАТО: вопрос когда, а не если

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе полностью согласовывает то, что Украина станет членом Альянса. Единственный вопрос, который остается, - когда это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, которого цитирует LRT.

"Сейчас есть полное согласие, что Украина присоединится к НАТО. Вопрос сейчас не "если" (вступит - ред.), а "когда". Я понимаю нетерпение президента Зеленского относительно желаемых сроков вступления, но в конце концов в культурном плане существует согласие, что Украина присоединится к НАТО", - сказал Уоллес на публичном форуме НАТО на полях саммита в Вильнюсе.

По его словам, Украина сохраняет преимущество в войне каждый день и ее продолжение дорого обходится России.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Лидеры-страны-члены определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и страна выполнит определенные условия.

На саммите также согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в Альянс. В частности, речь идет об отмене требования по выполнению ПДЧ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВеликобритания