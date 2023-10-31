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Міністр Кулеба вирушив до Берліна: деталі відрядження

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив у відрядження до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення у соціальній мережі Instagram.

"Завершую робочий день і вирушаю у відрядження до Берліна. Там відбудеться важлива міністерська зустріч про майбутнє ЄС та вступ України до Євросоюзу. А цей ведмедик-символ Берліна в моєму кабінеті випромінює оптимізм щодо нашого європейського майбутнього", - написав у своєму Instagram міністр. .

Кулеба сказав, що на зустрічі міністри обговорять майбутнє Європейського Союзу.

"Лечу до Німеччини на дуже важливу міністерську конференцію про майбутнє Європейського союзу. Як має змінитися ЄС у зв'язку із членством України та іншими державами", - сказав політик.

Також міністр висловив оптимізм щодо членства України в ЄС.

"Добре, що нас хочуть чути, не вирішують за нашою спиною. Я завжди казав, що Україна є першокласною державою і буде першокласним членом Європейського Союзу".

Нагадаємо, що свій звіт Європейський Союз має надати 8 листопада. Він стосуватиметься як України, так і інших країн, які претендують на членство у Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія та країни Західних Балкан.

Раніше ми писали, що Кулеба заінтригував новинами про вступ України до ЄС. За його словами, з кінця тижня українці побачать події та новини, які будуть із позитивним ефектом.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмігаль повідомив, що держава завершує виконання всіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

 

 

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Дмитро КулебаЕвросоюз