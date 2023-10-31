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Министр Кулеба отправился в Берлин: детали командировки

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в командировку в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в социальной сети Instagram.

"Завершаю рабочий день и отправляюсь в командировку в Берлин. Там состоится важная министерская встреча о будущем ЕС и вступлении Украины в Евросоюз. А этот мишка-символ Берлина в моем кабинете излучает оптимизм по отношению к нашему европейскому будущему", - написал в своем Instagram министр.

Кулеба сказал, что на встрече министры обсудят будущее Европейского союза.

"Лечу в Германию на очень важную министерскую конференцию о будущем Европейского союза. Как должен измениться ЕС в связи с членством Украины и другими государствами", - сказал политик.

Также министр выразил оптимизм по членству Украины в ЕС.

"Хорошо, что нас хотят слышать, не решают за нашей спиной. Я всегда говорил, что Украина - первоклассное государство и будет первоклассным членом Европейского Союза".

Напомним, что свой отчет Европейский Союз должен предоставить 8 ноября. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия и страны Западных Балкан.

Ранее мы писали, что Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС. По его словам, с конца недели украинцы увидят события и новости, которые будут с положительным эффектом.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

 

 

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Дмитрий КулебаЕвросоюз