Кулеба и Трасс согласовали шаги по противодействию агрессии РФ

Министры обсудили оценки динамики угрозы со стороны России.

Представительница Лондона заверила в поддержке украинских инициатив в ОБСЕ, а также инициативу Украины по поводу действий согласно с Венским документом.

Они выразили недовольство действиями российского парламента, который хочет признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей частью РФ.

Также Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проговорили начало подготовки к новому трехстороннему формату сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

Министр выразил благодарность Великобритании за мощную поддержку Украины.