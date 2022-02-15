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Кулеба і Трасс узгодили кроки по протидії російській агрессії

Автор: РБК-Україна

Голова МЗС Дмитро Кулеба та голова МЗС Великобританії Ліз Трасс провели телефонну розмову щодо загрози на українських кордонах. Вони погодили ряд кроків щодо зменшення небезпеки зі сторони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Міністри обговорили оцінки динаміки загрози з боку Росії.

Представниця Лондона запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ, а також ініціативу України щодо дій згідно Віденського документу.

Вони виразили невдоволення діями російського парламенту, який хоче визнати окремі райони Луганської і Донецької областей частиною РФ.

Також Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проговорили початок підготовки до нового тристороннього формату співпраці України, Польщі та Великої Британії.

Міністр виразив вдячність Великобританії за потужну підтримку України.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба збирається у Брюссель обговорювати військове нарощування РФ на кордонах України.

А Ліз Трасс вже попереджувала, що вторгнення Росії в Україну може бути небезпечним для всього світу.

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ВеликобританіяДмитро КулебаАгресія РФ