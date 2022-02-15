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Глава МИД Британии об угрозе вторжении РФ: будет очень опасным моментом для мира

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Лондон, Вторник 15 февраля 2022 15:44
Глава МИД Британии об угрозе вторжении РФ: будет очень опасным моментом для мира Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что вторжение РФ В Украину может стать очень опасным моментом для мира и может побудить таких агрессоров, как Китай и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если мы увидим вторжение в Украину, это повлечет за собой серьезные издержки в виде длительного конфликта, мы можем увидеть подрыв безопасности в Европе в целом, и другие агрессоры по всему миру могут увидеть в этом возможность расширить свои амбиции. Это очень опасный момент для всего мира", - заявила Трасс.

Она добавила, что речь идет и об Украине, и о стабильности в Европе.

"Речь, конечно, идет об Украине, которая является важным суверенным государством, но это также касается стабильности Европы в целом и глобальной безопасности в целом", - заявила министр.

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон назвал следующие несколько дней самыми опасными на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Кроме того, британский парламент утвердил закон, позволяющий правительству страны вводить против России жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину.

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