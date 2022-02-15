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Кулеба едет в Брюссель обсуждать военное наращивание РФ на границах Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 15 февраля 2022 13:52
Кулеба едет в Брюссель обсуждать военное наращивание РФ на границах Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (getty images)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД 27 стран-членов Европейского Союза вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой обсудят военное наращивание со стороны РФ у границы Украины. Встреча состоится 21 февраля в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Совета Евросоюза.

"Министры иностранных дел обсудят последние события и проведут дискуссию о ситуации с безопасностью в Европе", - отмечается в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что 24 января Совет ЕС одобрил выводы по этому вопросу.

"Попытки России воссоздать разделительные линии на европейском континенте подрывают основные принципы, на которых строится европейская безопасность, и подтверждается полная и непоколебимая поддержка Украины", - заявили в Совете ЕС.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что, в случае всторжения России на Украину, ЕС подготовил пакет санкций против России.

Отметим, Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от любого дальнейшего обострения.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что, если Россия признает "ЛДНР", то это будет означать выход из минских соглашений.

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