Кулеба едет в Брюссель обсуждать военное наращивание РФ на границах Украины

Главы МИД 27 стран-членов Европейского Союза вместе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой обсудят военное наращивание со стороны РФ у границы Украины. Встреча состоится 21 февраля в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Совета Евросоюза .

"Министры иностранных дел обсудят последние события и проведут дискуссию о ситуации с безопасностью в Европе", - отмечается в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что 24 января Совет ЕС одобрил выводы по этому вопросу.

"Попытки России воссоздать разделительные линии на европейском континенте подрывают основные принципы, на которых строится европейская безопасность, и подтверждается полная и непоколебимая поддержка Украины", - заявили в Совете ЕС.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что, в случае всторжения России на Украину, ЕС подготовил пакет санкций против России.