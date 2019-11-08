Министр Кабмина просит предоставить ему охрану

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дубилета в Facebook.

Сообщается, что охрана понадобилась министру в связи с его деятельностью в Кабмине.

"Сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения", - написал он.

По словам Дубилета, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем.

"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать", - написал Дубилет.

По его словам, вторая "зона напряжения" - это то, что он является одним из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

"Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - добавил Дубилет.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект об изменениях в механизме обработки персональных данных украинцев.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму.