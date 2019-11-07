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Кабмин предлагает Раде изменить механизм обработки персональных данных

Новости » Политика     07.11.2019 - 12:00
Кабмин предлагает Раде изменить механизм обработки персональных данных
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Кабмин подал в Раду

Кабинет министров Украины подал в Верховную раду законопроект об изменениях в механизме обработки персональных данных украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра Кабмина Дмитрия Дубилет.

По его словам, на заседании правительства в среду проголосовали за законопроект, "который сделает в Украине немного меньше бюрократии".

Кабмин предлагает Раде изменить механизм обработки персональных данных

"Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных"... Проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных... Вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает", - написал чиновник.

Напомним, в октябре 2018-го Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, теперь министерство должно спросить разрешения, прежде чем получать данные по пенсиям, пособиям, льготам, субсидиям, другим социальным выплатам.

Как писало РБК-Украина, на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Документом верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

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