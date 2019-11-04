ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму

Новости » Политика     04.11.2019 - 10:18
Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Ранее около 7% чиновников получали зарплаты наличными

Кабинет министров Украины перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму. Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, центральные органы власти и областные государственные администрации тратили 60 млн гривен в год на банковские комиссии из-за выплаты заработной платы наличными.

"Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет. Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму", - отметил Дубилет.

Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму

Напомним, на минувшем заседании правительства был утвержден проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Кроме того, Кабмин провел ряд кадровых назначений. В частности, Сергея Масличенко назначили заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, с должности главы Госкосмоса уволили Павла Дехтяренко. Также исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" временно возложили на Александра Пономаренко. Также были объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона.

Кабмин установил предельное количество чиновников ОГА и РГА
Новости Украины Кабинет Министров Украинызарплатачиновники
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь