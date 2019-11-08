Міністр Кабміну просить надати йому охорону

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернувся в Управління Державної Охорони з проханням виділити йому охорону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дубілета у Facebook.

Повідомляється, що охорона знадобилася міністру у зв'язку з його діяльністю в Кабміні.

"Зараз навколо мене раптом з'явилось дві зони напруги", - написав він.

За словами Дубілета, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем.

"По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це - величезний і дикий ринок. Сподіваюся, що ми зможемо показати тут результати і додати в український бюджет 5-10 млрд грн в рік, а українці стануть менше труїтися і вмирати", - написав Дубілет.

За його словами, друга "зона напруги" - це те, що він є одним з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади.

"Ми зараз робимо перезавантаження влади з усіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - додав Дубілет.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав у Верховну раду законопроект про зміни в механізмі обробки персональних даних українців.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму.