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Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Она будет подана вместе с заявкой Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Сообщается, что сегодня утром Линде подписала документ, находясь в офисе Министерства иностранных дел в Стокгольме.

"Это кажется большим, серьезным шагом и как будто мы определились с тем, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", - отметила она.

Она добавила, что документ будет подаваться вместе с заявкой Финляндии. Ожидается, что финский парламент сегодня вынесет окончательное решение, а президент Саули Ниинисте одобрит его, находясь с визитом в Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО начнется уже 18 мая. По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, протоколы о присоединении могут подписать в начале июня.

На сегодня перспективе вступления Швеции и Финляндии в альянс может помешать только позиции Турции. Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не может согласиться на присоединение скандинавских стран из-за отсутствия четкой позиции по "курдским террористам".

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НАТОШвеция