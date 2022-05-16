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НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая, - журналист

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Понедельник 16 мая 2022 19:09
НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая, - журналист Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Страны Североатлантического альянса рассмотрят заявки на вступление Финляндии и Швеции 18 мая. Планируется, что они одобрят начало процесса присоединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Журналист рассказал, что Турция не должна блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поэтому процесс присоединения к Альянсу начнется уже в эту среду.

При этом протоколы о присоединении могут быть подписаны в начале июня.

"Возможно подпишут в национальный день Швеции 6 июня", - добавил Йозвяк.

Напомним, 15 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.

Также сегодня, 16 мая, правительство Швеции официально приняло решение о вступлении в НАТО. Заявка будет подана в ближайшее время.

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