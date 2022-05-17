Міністр закордонних справ Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

Повідомляється, що сьогодні вранці Лінде підписала документ, перебуваючи в офісі Міністерства закордонних справ у Стокгольмі.

"Це здається великим, серйозним кроком і як ніби ми визначилися з тим, що, на нашу думку, найкраще підходить для Швеції", - зазначила вона.

Вона додала, що документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії. Очікується, що фінський парламент сьогодні винесе остаточне рішення, а президент Саулі Нііністьо схвалить його, перебуваючи з візитом у Швеції.