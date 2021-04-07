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Министр иностранных дел Польши завтра посетит Украину

Автор: РБК-Украина

В четверг, 8 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом. Во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что министры обсудят весь спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Польши. В частности, дальнейшее взаимодействие в политической, безопасности и культурной сферах, увеличения объемов торговли и инвестиций.

Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям России, среди которых обострения ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины, увеличение интенсивности российской пропаганды.

Напомним, ранее западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

После этого Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание войск якобы не представляет никакой угрозы для Украины.

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