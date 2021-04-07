Министр иностранных дел Польши завтра посетит Украину

В четверг, 8 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом. Во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.