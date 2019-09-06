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Министр иностранных дел Молдовы посетит Украину

Новости » Политика    06.09.2019 - 14:37
Министр иностранных дел Молдовы посетит Украину
Фото: Нику Попеску (mfa.gov.md)

Попеску посетит Украину с рабочим визитом 9 сентября

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску посетит Украину 9 сентября. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Попеску, отношения с Украиной "заслуживают особого внимания", поэтому он находится в постоянном контакте с украинскими дипломатами.

"9 сентября я буду с рабочим визитом в Украине по приглашению моего коллеги Вадима Пристайко. Также во время этого визита мы запланировали переговоры с несколькими должностными лицами из Кабинета министров и Верховной рады Украины", - отметил министр.

Он также уточнил, что на этих встречах стороны обсудят региональное и международное сотрудничество, европейскую интеграцию и другие темы, представляющие общий интерес.

Министр иностранных дел Молдовы посетит Украину

Напомним, в июле 2019 года официальный визит в Украину совершила премьер-министр Молдовы Майя Санду. Украинский президент Владимир Зеленский тогда попросил власти Молдовы об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса.

Кроме того, по итогам переговоров Зеленский анонсировал поездки в Молдову по ID-картам. Также в ходе переговоров он и Санду обсудили вопрос образовательных потребностей украинской общины в Молдове.

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