Зеленский попросил Молдову об экстрадиции экс-судьи Чауса

Фото: Николай Чаус (Униан)

Молдова пообещала поспособствовать данному процессу

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом заявил глава государства во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передает РБК-Украина.

По словам президента, Молдова пообещала поспособствовать данному процессу.

"Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали способствовать этому процессу", - заявил президент.

Отметим, бывшего судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

Напомним, 28 ноября 2017 года Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Молдове рассмотрят вопрос экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса не раньше весны 2018 года.