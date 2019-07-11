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Зеленский анонсировал поездки в Молдову по ID-картам

Новости » Политика    11.07.2019 - 18:05
Зеленский анонсировал поездки в Молдову по ID-картам
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский и Майа Санду также обговорили вопрос образовательных потребностей украинской общины в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поездки в Молдову по ID-картам. Об этом сообщил глава государства на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

Также речь шла о межчеловеческих контактах.

"Не вижу проблем, чтобы наши граждане осуществляли взаимные поездки по внутренним ID-картам", - сказал президент. 

Также в ходе переговоров Владимир Зеленский и Майа Санду обговорили вопрос образовательных потребностей украинской общины в Молдове. 

"Еще один из вопросов - обеспечение образовательных потребностей украинской общины в Молдове. По моему мнению, важно сохранять дифференцированный подход к украинским школам и обучению украинского языка в Молдове", - заявил Зекленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции экс-судьи Николая Чауса. Молдова пообещала поспособствовать данному процессу.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам. 

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