ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну

Новини » Політика    06.09.2019 - 14:37
Міністр закордонних справ Молдови відвідає Україну
Фото: Ніку Попеску (mfa.gov.md)

Попеску відвідає Україну з робочим візитом 9 вересня

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску відвідає Україну 9 вересня. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Попеску, відносини з Україною "заслуговують особливої уваги", тому він знаходиться в постійному контакті з українськими дипломатами.

"9 вересня я буду з робочим візитом в Україні на запрошення мого колеги Вадима Пристайка. Також під час цього візиту ми запланували переговори з кількома посадовими особами Кабінету міністрів і Верховної ради України", - зазначив міністр.

Він також уточнив, що на цих зустрічах сторони обговорять регіональне та міжнародне співробітництво, європейську інтеграцію та інші теми, що становлять спільний інтерес.

Міністр закордонних справ Молдови відвідає УкраїнуМіністр закордонних справ Молдови відвідає Україну

Нагадаємо, в липні 2019 року офіційний візит в Україну здійснила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду. Український президент Володимир Зеленський тоді попросив владу Молдови про екстрадицію екс-судді Миколи Чауса.

Крім того, за підсумками переговорів Зеленський анонсував поїздки до Молдови за ID-картами. Також у ході переговорів він і Санду обговорили питання освітніх потреб української громади в Молдові.

Росія не виконала жодного зобов'язання за Мінським протоколом, - Пристайко
Новини України МЗСМолдовавизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся