Министр инфраструктуры предложил пустить на железную дорогу частные поезда

Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

Омелян говорит, что частная тяга должна быть

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что он поддерживает частную тягу на железной дороге. Об этом он сообщил на инфраструктурном дне, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я за частную тягу. Со стороны "Укрзализныци" нет яркого желания запускать частные вагоны на рельсы. Я думаю, мы в тестовом режиме сможем запустить несколько вагонов. Как мы видим - ситуация на УЗ не улучшается. Я боюсь, что с электровозами состояние может быть хуже. Я думаю, что частная тяга должна быть", - сказал он.

Напомним, что законопроект о частной тяге предусматривал обособление деятельности оператора инфраструктуры и перевозчика, определял условия доступа к инфраструктуре, ответственность перевозчиков и принципы тарифной политики и допускал частные компании к организации перевозок пассажиров и грузов.

Согласно пояснительной записке к документу, устаревшие методы регулирования железнодорожной отрасли не отвечают современным условиям и сдерживают развитие конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Напомним, что "Укрзализниця" не будет уменьшать объемы перевозки основных товаров из-за военного положения.

Отметим, что Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции.