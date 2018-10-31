Счетная палата проверит Укрзализныцю

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции

Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ведомства.

Как отметил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе этого общества. "Только в этом году "Укрзализныця" вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг "Укрзализныци" постоянно разворачиваются скандалы, и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются", - сказал он.

Пацкан напомнил, что компанию неоднократно обвиняли в растратах и необоснованно высоких ценах закупок. "Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже вставал вопрос о необходимости проведения аудита в "Укрзализныце". Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году", - сказал Валерий Пацкан.

Как писало РБК-Украина, в "Укрзализныци" на сегодняшний день нет заметных сдвигов в борьбе с коррупцией, а принятая антикоррупционная программа фактически не выполняется.

Отметим, что Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.