Міністр інфраструктури запропонував пустити на залізницю приватні поїзди

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Омелян каже, що приватна тяга мусить бути

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що він підтримує приватну тягу на залізниці. Про це він повідомив на інфраструктурному дні, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я за приватну тягу. З боку "Укрзалізниці" немає яскравого бажання запускати приватні вагони на рейки. Я думаю, ми в тестовому режимі зможемо запустити декілька вагонів. Як ми бачимо - ситуація на УЗ не покращується. Я боюся, що з електровозами стан може бути гірший. Я думаю, що приватна тяга мусить бути", - сказав він.

Нагадаємо, що законопроект про приватну тягу передбачав відокремлення діяльності оператора інфраструктури і перевізника, визначав умови доступу до інфраструктури, відповідальність перевізників і принципи тарифної політики і допускав приватні компанії до організації перевезень пасажирів та вантажів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, застарілі методи регулювання залізничної галузі не відповідають сучасним умовам і стримують розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" не буде зменшувати обсяги перевезення основних товарів через воєнний стан.

Зазначимо, що Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". У Рахунковій палаті підозрюють керівництво "Укрзалізниці" в масштабній корупції.