Міністр фінансів не бачить жодних причин для дефолту України

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить жодних причин обговорювати відмову України від виплати боргів. Питання про дефолт не стоїть.

Про це він сказав в інтерв’ю австрійському виданню Der Standard, переклад якого оприлюднений на сайті Мінфіну.

"Немає жодної причини навіть задавати питання про це. В даний час немає економічних причин дефолту, а також ми не передбачаємо їх настання у 2021 році", - сказав він.

Як зазначив Марченко, Мінфін знає як фінансувати дефіцит бюджету 2021 року.

"Найбільшу суму, трохи більше двох мільярдів доларів, ми повинні будемо повернути у вересні. До цього часу ми знайдемо варіант рефінансування", - зазначив міністр.

Марченко повідомив, що у 2020 році дефіцит держбюджету був запланований на рівні 7,5% від ВВП, але за підсумками він становив лише 5,3%.

"Ми очікуємо дефіциту 5,5% у 2021 році. Ми очікували, що ВВП впаде на 4,8% в 2020 році; за попередніми даними, ми могли б бути в дещо кращому становищі з мінус 4,5%. У 2021 році я очікую 4,6% плюс", - сказав він.

Нагадаємо, Україна у 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості за державним боргом. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом складуть 418,80 млрд гривень, за зовнішнім - 166,33 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду 1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить 1 672,9 млн доларів.