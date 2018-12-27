Министр финансов считает, что Украина заслуживает рейтинга категории "А"

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Международные агентства не согласны с Маркаровой и дают рейтинги на уровне "В" и "С"

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что Украина по макроэкономическим параметрам заслуживает рейтинг международных агентств категории "А". Как сообщает РБК-Украина, об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что Украине нужно улучшать позицию в рейтингах, но все оценки имеют временной лаг: положительное влияние сработает за год-два.

"Если сейчас сделать "профиль" Украины - дефицит, инфляцию и другие показатели - и не показать, о какой стране идет речь, любой аналитик по этим показателям даст рейтинг минимум в нижних "А", - рассказала Маркарова.

По ее мнению, Украина после 11 кварталов постоянного роста экономики, после налаживания макрофинансовой стабильности, должна фокусироваться на том, как расти дальше.

"Немало недовольных темпами говорят: "Можно сделать больше". Согласна, что во многих направлениях можно быстрее. Но каждый квартал мы продвигаемся дальше и двигаемся в правильном направлении", - добавила министр.

Напомним, в октябре Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

В октябре Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом.

В декабре Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг Украины до Caa1 до Caa2, изменив прогноз с позитивного на стабильный.