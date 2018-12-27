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Міністр фінансів вважає, що Україна заслуговує рейтингу категорії "А"

Новини » Економіка    27.12.2018 - 13:08
Міністр фінансів вважає, що Україна заслуговує рейтингу категорії "А"
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Міжнародні агентства не згодні з Маркаровою і дають рейтинги на рівні "В" і "С"

Міністр фінансів України Оксана Маркарова вважає, що Україна за макроекономічними параметрами заслуговує на рейтинг міжнародних агентств категорії "А". Як повідомляє РБК-Україна, про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр відзначила, що Україні треба покращувати позицію в рейтингах, але всі оцінки мають часовий лаг: позитивний вплив спрацює за рік-два.

"Якщо зараз зробити "профіль" України - дефіцит, інфляцію, інші показники - і не показати, про яку країну йде мова, будь-який аналітик за цими показниками дасть рейтинг щонайменше в нижніх "А", - розповіла Маркарова.

На її думку, Україна після 11 кварталів постійного росту економіки, після налагодження макрофінансової стабільності, повинна фокусуватися на тому, як рости далі.

"Чимало незадоволених темпами каже: "Можна зробити більше". Погоджуюсь, що в багатьох напрямках можна швидше. Але кожний квартал ми просуваємося далі й рухаємося в правильному напрямі", - додала міністр.

Нагадаємо, в жовтні, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом. 

У жовтні Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

У грудні Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг України до Caa1 до Caa2, змінивши прогноз з позитивного на стабільний.

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