Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины

Фото: Fitch Ratings (flickr.com/bertransk)

Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, негативное влияние на рейтинги Украины оказывает слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов, слабый банковский сектор, несовершенство институтов, геополитические и политические риски.

В то же время позитивное влияние на рейтинги оказывает усиление макроэкономической стабильности, сокращение государственного долга и сохранение международной поддержки.

"Продолжающееся сотрудничество Украины с МВФ должно смягчить краткосрочные финансовые риски, связанные с ростом выплат по погашению суверенных долгов с начала 2019 года во время выборов 2019 года", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, 26 октября Министерство финансов объявило о выпуске еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 млн долларов и десятилетних на 1,250 млрд долларов. На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние - 9,750%. Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.

Отметим, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.