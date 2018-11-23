Міністр фінансів розповіла про зміни в системі субсидій у 2019 році

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

До кінця року в Україні запровадять монетизацію субсидій

До кінця 2019 року в Україні повинна відбутися монетизація субсидій. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що в ухваленому бюджеті на 2019 рік на субсидії передбачено 58 млрд гривень, при цьому з них 55 млрд - це програма субсидій, яка розділена на дві частини.

"Ми передбачаємо монетизацію субсидій в наступному році. Відповідно у нас є дві окремі програми", - сказала вона і пояснила, що стандартна програма на 35 млрд грн передбачає звичне надання субсидій, а програма на 20 млрд - у грошовій формі.

За її словами, монетизація розпочнеться в пілотному режимі, "а до кінця року плануємо перейти на повну монетизацію".

Маркарова відзначила, що Мінфін ще раз уточнив кількість отримувачів субсидій.

"Як ви знаєте, Міністерство соціальної політики запустило реєстр отримувачів субсидій. Ми разом з ними поглиблюємо і проводимо верифікацію", - сказала вона, нагадавши про виявлені порушення субсидіантами.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики України найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів проект постанови щодо монетизації субсидій.

Мінсоцполітики планує монетизацію у три етапи.

З 1 січня 2019 року "живі кошти" на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх грошима.