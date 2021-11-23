Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн доларів кредиту МВФ
Кошти кредиту МВФ на 700 млн доларів будуть витрачені на покриття дефіциту державного бюджету. Вони будуть спрямовані на погашення боргів або на соціальні потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телеканалу Україна 24.
"Як тільки ці кошти з'являться на казначейському рахунку, я сподіваюсь, що це буде найближчими днями, ці кошти розчиняться, вони не матимуть жодної прив’язки, чи це кошти МВФ, чи це кошти платників податків. Вони будуть кошти, які матиме уряд у своєму розпорядженні", - сказав він.
Марченко повідомив, що ці кошти потрапляють на валютні рахунки. "У випадку, коли у нас є потреба їх використовувати, ми здійснюємо обмін на іншу валюту… І далі ми фінансуємо дефіцит бюджету, спрямовуємо ці кошти на виплату соціальних зобов’язань, на боротьбу з коронавірусом і так далі", - повідомив міністр.
Він додав, ці кошти "не можна використовувати на будь-що інше, ніж фінансування дефіциту бюджету".
Як відомо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною. В результаті фонд виділив нашій країні близько 700 млн доларів.