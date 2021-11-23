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Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн доларів кредиту МВФ

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Вівторок 23 листопада 2021 17:04
Міністр фінансів розповів, на що витратять 700 млн доларів кредиту МВФ Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти кредиту МВФ на 700 млн доларів будуть витрачені на покриття дефіциту державного бюджету. Вони будуть спрямовані на погашення боргів або на соціальні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телеканалу Україна 24.

"Як тільки ці кошти з'являться на казначейському рахунку, я сподіваюсь, що це буде найближчими днями, ці кошти розчиняться, вони не матимуть жодної прив’язки, чи це кошти МВФ, чи це кошти платників податків. Вони будуть кошти, які матиме уряд у своєму розпорядженні", - сказав він.

Марченко повідомив, що ці кошти потрапляють на валютні рахунки. "У випадку, коли у нас є потреба їх використовувати, ми здійснюємо обмін на іншу валюту… І далі ми фінансуємо дефіцит бюджету, спрямовуємо ці кошти на виплату соціальних зобов’язань, на боротьбу з коронавірусом і так далі", - повідомив міністр.

Він додав, ці кошти "не можна використовувати на будь-що інше, ніж фінансування дефіциту бюджету".

Як відомо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною. В результаті фонд виділив нашій країні близько 700 млн доларів.

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