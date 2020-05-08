Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Запропонована програма МВФ Stand-by більш коротка, але сума на 2020-2021 роки не змінюється

Міжнародний валютний фонд запропонував України програму Stand-by замість програми розширеного фінансування EFF у зв'язку з погіршенням ситуації у світі. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Міністр нагадав, що 7 травня МВФ заявив про те, що у зв'язку з тим, що ситуація в світі погіршується, "для всіх країн світу вони не розглядають можливості програми структурних реформ".

"Вони пропонують програму Stand-by", - сказав він.

Як зазначив Марченко, нова програма більш коротка - на 1,5 року, в той час як програма EFF - на три роки.

"Сума кошті на 2020 і 2021 рік залишається незмінною для України в розмірі 5 млрд доларів", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячній в рамках механізму Stand-by.