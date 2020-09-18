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Министр финансов пояснил 40%-ый рост расходов на Офис президента

Киев, Пятница 18 сентября 2020 15:17
Министр финансов пояснил 40%-ый рост расходов на Офис президента
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дополнительные средства пойдут на повышение зарплат чиновникам

Расходы на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в проекте госбюджета-2021 год увеличили для избежания диспропорции в зарплатах чиновников. Это не политическая история.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко после представления проекта бюджета в Раде, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы, как Министерство финансов, рассчитывая бюджет, мы видим диспропорцию в заработных платах в разных министерствах: Офис президента, аппарат Верховной рады, Секретариат Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату, например, на Офис президента, это было решение, потому что мы видели диспропорцию", - сказал он.

По его словам, это не политическая история, а решение Министерства финансов по отношению к 500 сотрудникам Офиса президента.

"И то, что разгоняется какая-то "зрада", она совершенно не имеет под собой оснований", - сказал Марченко.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Кроме того, расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 282 685,8 тысяч гривен. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 092 341,3 тысяч гривен. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен).

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