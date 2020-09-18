Міністр фінансів пояснив 40%-ве збільшення видатків на Офіс президента

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додаткові кошти підуть на підвищення зарплат чиновникам

Видатки на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в проекті держбюджету-2021 рік збільшили для уникнення диспропорції в зарплатах чиновників. Це не політична історія.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко після представлення проекту бюджету в Раді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми, як Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, ми бачимо диспропорцію в заробітних платах в різних міністерствах: Офіс президента, апарат Верховної ради, Секретаріат Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату, наприклад, на Офіс президента, це було рішення, тому що ми бачили диспропорцію", - сказав він.

За його словами, це не політична історія, а рішення Міністерства фінансів щодо 500 співробітників Офісу президента.

"І те, що розганяється якась зрада, вона абсолютно не має для під собою підстав", - сказав Марченко.

Нагадаємо, в проекті держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Крім того, видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради у 2021 році складуть 2 282 685,8 тисяч гривень. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень).

Згідно з проектом, видатки на Секретаріат Кабінету міністрів складуть 1 092 341,3 тисяч гривень. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч гривень).