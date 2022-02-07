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Міністр фінансів анонсував візит місії МВФ в Україну найближчим часом

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 13:55
Міністр фінансів анонсував візит місії МВФ в Україну найближчим часом Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. Чинна програма передбачає виділення Україні 2,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка Bloomberg TV.

"Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання 2,2 млрд доларів, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи", - написав Марченко у Facebook.

Міністр також додав, що бачить прогрес у відносинах з МВФ.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною всієї суми 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By з Міжнародним валютним фондом. Це відбудеться до середини 2022 року, незважаючи на повільний прогрес у виконанні програми.

У листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

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