Міністр фінансів США на зустрічі в Індії закликатиме посилювати допомогу Україні, - ЗМІ

Єллен приєднається до інших міністрів фінансів та керуючих центральними банками G20 у Бангалорі 23-25 лютого, в першу річницю російського вторгнення в Україну.

Високопосадовець міністерства фінансів заявив журналістам у п'ятницю, що Єллен використовуватиме будь-яку можливість, щоб критикувати дії Росії. Також Reuters повідомляє, що вона працюватиме із союзниками, щоб спробувати пом'якшити побічні ефекти, викликані війною. Йдеться про проблеми відсутності продовольчої безпеки та високих цін на енергоносії.

За словами чиновника, Єллен також наголосить на необхідності збільшення фінансової підтримки України, включаючи нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду.

"Я б не очікував, що вона взаємодіятиме з російськими колегами якимось чином, окрім як рішуче спростувати будь-які невірні заяви, які вони роблять під час зустрічей. І бути дуже прямолінійною у своїй критиці Росії та війни проти України", - сказав чиновник.