Міністр фінансів США назвала допомогу Україні та Ізраїлю головними пріоритетами

Фінансова та військова підтримка України, а також допомога Ізраїлю є головними пріоритетами Білого дому.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Фінансування України як військове, так і пряма бюджетна підтримка, а також ресурси для Ізраїлю є абсолютно головними пріоритетами адміністрації Байдена", - сказала Йеллен під час прес-конференції в Марракеші, Марокко.

За її словами, Білий дім зрозуміло дав це зрозуміти Конгресу. "Вважаємо, що існує суттєва підтримка з боку обох партій. Ми збираємося надати членам Конгресу можливість з'ясувати, як виконувати обіцянки, як тільки буде призначено речника", - додала вона.

Обіцянки США подальшій підтримці України були підставлені під сумнів після того, як Кевіна Маккарті було усунуто з посади спікера Палати представників, що дало республіканським прихильникам жорсткої лінії можливість зупинити наступний раунд допомоги Києву.

Вона також сказала, що отримує "деякі позитивні відповіді" на свій заклик до інших урядів наслідувати приклад США і пообіцяти Світовому банку більше коштів для збільшення його кредитного потенціалу.

Допомога Україні та Ізраїлю

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю.

Він також підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю.

Також ЗМІ повідомляли про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет у 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили і в The Wall Street Journal - там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль США збільшать військову допомогу Ізраїлю. Йдеться про боєприпаси та ракети для систем ППО. Крім того, повідомлялося про обмін розвідданими між країнами.