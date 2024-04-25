Міністр фінансів США: є низка варіантів конфіскації заморожених активів Росії

"Це варіант, який ми обговорювали. Лідери ( G7 - ред.) попросили нас надати їм низку варіантів", - сказала Єллен, відповідаючи на запитання, чи є основним варіантом перенесення відсотків за активами РФ для випуску облігацій або кредитів для України.

За її словами, "європейці зробили дуже конструктивний крок - більшість російських активів, які зберігаються в Бельгії тепер конвертовано в готівку, і Euroclear отримує відсотки з цих активів".

"Європейський союз погодився відокремити ці інтереси та, по суті, рухатися вперед у цьому напрямку. Це підхід, який може бути широко підтриманий країнами, які стурбовані конфіскацією активів. Є ціла низка варіантів", - зазначила міністр фінансів США.