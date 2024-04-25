Министр финансов США: есть ряд вариантов конфискации замороженных активов России

"Это вариант, который мы обсуждали. Лидеры (G7 - ред.) попросили нас предоставить им ряд вариантов", - сказала Йеллен, отвечая на вопрос, является ли основным вариантом перенос процентов по активам РФ для выпуска облигаций или кредитов для Украины.

По ее словам, "европейцы сделали очень конструктивный шаг - большинство российских активов, которые хранятся в Бельгии, теперь конвертированы в наличные, и Euroclear получает проценты из этих активов".

"Европейский союз согласился отделить эти интересы и, по сути, двигаться вперед в этом направлении. Это подход, который может быть широко поддержан странами, обеспокоенными конфискацией активов. Есть целый ряд вариантов", - отметила министр финансов США.