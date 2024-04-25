G7 хоче обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ до червневого саміту, - ЗМІ

Країни "Великої сімки" (G7) мають намір обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ на користь України до червневого саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Забезпечення відсотків від заморожених російських активів, що становитиме близько 5 мільярдів доларів на рік, стає одним із найкращих варіантів подолання розбіжностей між США і Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Але члени G7 все ще сперечаються про деякі "утримання", які скоротять очікуваний прибуток до 2,5-3,0 млрд доларів, сказав один з чиновників, вказавши на 25% ставку податку в Бельгії, "плату за зручність", застосовувану депозитарієм Euroclear, і пропонований резерв для судових розглядів.

Міністри фінансів країн G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб виробити консенсусну пропозицію для подання лідерам на червневому саміті.

"Ми відчуваємо нагальну необхідність у досягненні міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно зробити більше", - заявив чиновник "Великої сімки".

Другий чиновник G7 підтримав цю точку зору, наголосивши на необхідності забезпечення довгострокового фінансування України.