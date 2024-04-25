Министр финансов США: есть ряд вариантов конфискации замороженных активов России

Прямой арест российских активов, которые находятся в странах Запада, является оправданным, но это лишь один из возможных вариантов, поскольку замороженные средства также могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.