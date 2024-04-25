Министр финансов США: есть ряд вариантов конфискации замороженных активов России
Прямой арест российских активов, которые находятся в странах Запада, является оправданным, но это лишь один из возможных вариантов, поскольку замороженные средства также могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это вариант, который мы обсуждали. Лидеры (G7 - ред.) попросили нас предоставить им ряд вариантов", - сказала Йеллен, отвечая на вопрос, является ли основным вариантом перенос процентов по активам РФ для выпуска облигаций или кредитов для Украины.
По ее словам, "европейцы сделали очень конструктивный шаг - большинство российских активов, которые хранятся в Бельгии, теперь конвертированы в наличные, и Euroclear получает проценты из этих активов".
"Европейский союз согласился отделить эти интересы и, по сути, двигаться вперед в этом направлении. Это подход, который может быть широко поддержан странами, обеспокоенными конфискацией активов. Есть целый ряд вариантов", - отметила министр финансов США.
Конфискация замороженных активов РФ
Напомним, что страны Запада заморозили более 300 млрд долларов российских активов с начала полномасштабной войны в Украине.
Конфисковать их пока не удалось из-за юридических и репутационных рисков. Поэтому США и страны G7 рассматривают несколько вариантов. В частности, чтобы доходы от российских активов были переданы Украине на покупку вооружения.
Кроме того, звучали предложения, чтобы российские активы были переданы Украине в качестве компенсации за вторжение РФ.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что замороженные активы РФ в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.
Также, как сообщали американские СМИ, большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, который президент Джо Байден подписал 24 апреля, также разрешает его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины. Но США вряд ли сделают это без согласия других членов "Большой семерки" (G7) и Европейского союза.
Страны G7 намерены обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.
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