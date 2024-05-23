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Міністр фінансів назвав втрати економіки України від обстрілів енергетики

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обстріли Росією енергетики України призведуть до економічних втрат та зменшення надходжень до державного бюджету.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Громадському радіо".

"Звичайно, останні обстріли енергетики не додають оптимізму. Міністерство економіки і Національний банк вже переглянули прогнози ВВП. Вони вважають, що втрата десь буде до відсотка ВВП, уже в тому числі як наслідок цих обстрілів", - сказав він.

Марченко зазначив, що це певним чином також позначатиметься на показниках бюджетних надходжень.

"Перебої з електроенергією можуть вплинути і вплинуть на роботу бізнесу, і звичайно хотілось би мінімізувати цей вплив", - додав міністр.

Нагадаємо, російська армія в березні 2024 року відновили обстріли енергетичної інфраструктури України, через що зараз спостерігається дефіцит електроенергії.

Через обстріли НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 році з 3,6% до 3,0%. Крім того, Мінекономіки оцінило зростання економіки у квітні на рівні 4,3%, що менше, ніж у березні (4,6%).

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ВВПМіністерство фінансів України