Міністр фінансів назвав втрати економіки України від обстрілів енергетики

Обстріли Росією енергетики України призведуть до економічних втрат та зменшення надходжень до державного бюджету.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Громадському радіо".
"Звичайно, останні обстріли енергетики не додають оптимізму. Міністерство економіки і Національний банк вже переглянули прогнози ВВП. Вони вважають, що втрата десь буде до відсотка ВВП, уже в тому числі як наслідок цих обстрілів", - сказав він.
Марченко зазначив, що це певним чином також позначатиметься на показниках бюджетних надходжень.
"Перебої з електроенергією можуть вплинути і вплинуть на роботу бізнесу, і звичайно хотілось би мінімізувати цей вплив", - додав міністр.
Нагадаємо, російська армія в березні 2024 року відновили обстріли енергетичної інфраструктури України, через що зараз спостерігається дефіцит електроенергії.
Через обстріли НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 році з 3,6% до 3,0%. Крім того, Мінекономіки оцінило зростання економіки у квітні на рівні 4,3%, що менше, ніж у березні (4,6%).