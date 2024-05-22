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Масовані ракетні обстріли уповільнили зростання ВВП України, - Мінекономіки

Україна, Середа 22 травня 2024 09:50
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Масовані ракетні обстріли уповільнили зростання ВВП України, - Мінекономіки Фото: економіка України у квітні 2024 року зросла на 4,3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у квітні 2024 року на рівні 4,3%, що дещо менше, ніж у березні (4,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

У підсумку за січень-квітень 2024 р. зростання оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року, йдеться в повідомленні.

"У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності", - сказала перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд.

"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", - додала Свириденко.

Як зазначили в прес-службі, після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.

"Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні НБУ погіршив прогноз зростання економіки до 3,0% у 2024 році через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Міжнародні фінансові організації прогнозують зростання економіки України у 2024 році на рівні близько 3%. Такі прогнози надають МВФ, Світовий банк, ЄБРР та Єврокомісія.

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Міністерство економіки ВВП
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