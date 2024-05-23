Министр финансов назвал потери экономики Украины от обстрелов энергетики

"Конечно, последние обстрелы энергетики не добавляют оптимизма. Министерство экономики и Национальный банк уже пересмотрели прогнозы ВВП. Они считают, что потеря где-то будет до процента ВВП, уже в том числе как следствие этих обстрелов", - сказал он.

Марченко отметил, что это также будет сказываться на показателях бюджетных поступлений.

"Перебы с электроэнергией могут повлиять и повлиять на работу бизнеса, и, конечно, хотелось бы минимизировать это влияние", - добавил министр.