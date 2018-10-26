Гройсман поручил Кабмину сформировать план действий по выводу угольной отрасли из кризиса

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Также премьер поручил сформировать эффективную стратегию на 2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Кабинету министров Украины сформировать план действий по выводу угольной отрасли из кризиса на завершение 2018 года и эффективную стратегию на 2019 год. Об этом Гройсман написал в своем Twitter, передает РБК-Украина.

По его словам, задания на 2019 - увеличить добычу украинского угля и это совершенно реально.

"Для этого все должны работать профессионально и прозрачно", - написал министр.

"Мы нуждаемся в четкой позиции от Минэнерго: какие наши шаги в этом году, какая стратегия в следующем. В 2018-м мы компенсировали 1,8 млрд грн, чтобы покрыть разницу между себестоимостью угля и ценой его продажи. Мы вынуждены это делать, чтобы не создавать напряжения. Но это тушение пожара", - добавил Гройсман.

Премьер-министр также добавил, ситуация, в которой оказалась угольная отрасль за последние несколько лет - свидетельство неправильного подхода ответственных за отрасль.

"Результат - постоянные недостатки в работе, заложниками которых стали обычные шахтеры", - считает Гройсман.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что с дополнительных 1,4 млрд гривен, предусмотренных последними бюджетными изменениями для угольной отрасли на зарплату шахтерам, было выделено лишь 133 млн гривен.