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Міністр енергетики США наступного тижня відвідає Україну

Новини » Політика    02.11.2018 - 08:49
Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (wikipedia.org)
Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (wikipedia.org)

Reuters вважає, що Перрі має намір обговорити можливі поставки вугілля до України

наступного тижня міністр енергетики США Рік Перрі в рамках серії візитів в європейські країни відвідає Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Перрі відвідає Україну, Польщу, а також Угорщину і Чехію. В рамках візиту він зустрінеться з чиновниками у сферах ядерної енергетики, експорту вугілля та скрапленого природного газу.

Зазначимо, на сьогодні адміністрація США намагається знайти нові ринки збуту для вугілля, оскільки внутрішнє споживання знизилося до найнижчого рівня з 1983 року через закриття ТЕС. У липні 2017 року українська компанія "Центренерго" придбала 700 тис. тонн американського вугілля.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація продає українське вугілля з окупованого Донбасу в Туреччину та Польщу. За його словами, Росія нібито змішує українське вугілля зі своїм, щоб не можна було "хімічно виявити" такого факту.

Минулого тижня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив сформувати план дій з виведення української вугільної галузі з кризи.

 

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