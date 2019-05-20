Министр энергетики США прибыл в Украину

Фото: министр энергетики США Рик Перри (wikipedia.org)

Он приехал на инаугурацию Зеленского

Делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри прибыла в Украину на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Twitter.

В посольстве заявили, что Вашингтон глубоко предан успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины.

"Рады приветствовать в Украине делегацию США во главе с министром энергетики Перри, прибывшую на сегодняшнюю инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Администрации президента Соединенных Штатов опубликовали фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины.

Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Также на торжественном мероприятии будет президент Литвы Даля Грибаускайте.

Приедет 20 мая в Киев также директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.