ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр енергетики США прибув в Україну

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 09:26
Міністр енергетики США прибув в Україну
Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (wikipedia.org)

Він приїхав на інавгурацію Зеленського

Делегація США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі прибула в Україну на інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Twitter.

У посольстві заявили, що Вашингтон глибоко відданий успіху стабільної, процвітаючої, демократичної і вільної України.

"Раді вітати в Україні делегацію США на чолі з міністром енергетики Перрі, яка прибула на сьогоднішню інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Адміністрації президента Сполучених Штатів опублікували прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента України.

Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Також на урочистому заході буде президент Литви Даля Грібаускайте.

20 травня приїде в Київ також директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Відман, а також в. о. голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Інавгурація Зеленського: онлайн У Раді розповіли процедуру інаугурації Зеленського
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америкиинаугурация
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся