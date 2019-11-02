Министр энергетики США отказывается давать показания в Конгрессе

Министр энергетики США Рик Перри откажется давать показания в деле об импичменте президенту Дональду Трампу перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь министерства энергетики отметила что Перри готов принять участие только в открытых слушаниях.

"Министр не будет участвовать в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила пресс-секретарь Шейлин Хайнс.

Она также отметила, что если комитет заинтересован в проведении серьезного разбирательства, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат Департамента и американский народ.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США отказывается предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу. На своей должности Перри останется до конца года.