Министр энергетики США назвал меры для прекращения войны России против Украины

Введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны на Украине является "вполне реальной возможностью".

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это огромное давление на Россию", - сказал Райт в интервью в программе "Специальный репортаж с Бретом Байером" на канале Fox News.

Президент Дональд Трамп заявил в этом месяце, что Вашингтон может ввести 100%-ные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Украиной. Срок ультиматума истекает в начале сентября.

"Это самое большое давление, которое вы можете на них оказать", - сказал Райт.

США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, и, по словам Райта, эта позиция означает, что США могут предпринять действия, которые ранее были немыслимы.

"Мы можем делать то, чего раньше не могли", - сказал он.

Несмотря на эту позицию, администрация Трампа пока не ввела крупных нефтяных санкций против России, предпочитая ввести их против производителя ОПЕК, Ирана, после того как президент вступил в должность во второй раз в январе.