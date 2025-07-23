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Министр энергетики США назвал меры для прекращения войны России против Украины

США, Среда 23 июля 2025 08:14
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Министр энергетики США назвал меры для прекращения войны России против Украины Фото: министр энергетики США Крис Райт (linkedin.com)
Автор: Александр Белоус

Введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны на Украине является "вполне реальной возможностью".

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это огромное давление на Россию", - сказал Райт в интервью в программе "Специальный репортаж с Бретом Байером" на канале Fox News.

Президент Дональд Трамп заявил в этом месяце, что Вашингтон может ввести 100%-ные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Украиной. Срок ультиматума истекает в начале сентября.

"Это самое большое давление, которое вы можете на них оказать", - сказал Райт.

США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, и, по словам Райта, эта позиция означает, что США могут предпринять действия, которые ранее были немыслимы.

"Мы можем делать то, чего раньше не могли", - сказал он.

Несмотря на эту позицию, администрация Трампа пока не ввела крупных нефтяных санкций против России, предпочитая ввести их против производителя ОПЕК, Ирана, после того как президент вступил в должность во второй раз в январе.

Ультиматум Трампа

Напомним, Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для того, чтобы прекратить военные действия против Украины. В противном случае президент США пообещал ввести против РФ жесткие санкции, которые коснуться также покупателей российской нефти.

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен "надрать зад" Путину и тому лучше поскорее сесть за стол переговоров. Грэм также заявил, что США раздавят экономику Китая, Индии и Бразилии, если эти страны продолжат покупать дешевую российскую нефть.

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