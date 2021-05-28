Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным на Земле"

Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.

"Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", - сказала Грэнхолм.



По ее мнению, вопрос о санкциях против "Северного потока-2"должен был возникнуть раньше

"Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", - добавила Грэнхолм.

