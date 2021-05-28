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Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным на Земле"

Автор: Даша Харченко

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле". Она выступила против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Washington Examiner.

Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.

"Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", - сказала Грэнхолм.

По ее мнению, вопрос о санкциях против "Северного потока-2"должен был возникнуть раньше

"Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", - добавила Грэнхолм.

Напомним, строительство трубопровода "Северный поток-2" почти завершено. Введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой, заявил президент США Джо Байден.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с американским конгрессменом, сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе Брайаном Фитцпатриком. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2