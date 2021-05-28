Міністр енергетики США назвала російський газ " найбруднішим на Землі"

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм назвала російський газ "найбруднішою формою природного газу на Землі". Вона виступила проти будівництва трубопроводу"Північний потік-2".
Так, вона не підтримує рішення Білого дому не вводити санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".
Міністр заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.
"Одна з причин, по якій я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.
На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше
"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.
Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Введення нових санкцій проти проекту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Брайаном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу " Північний потік-2".