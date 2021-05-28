RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міністр енергетики США назвала російський газ " найбруднішим на Землі"

Автор: Даша Харченко

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм назвала російський газ "найбруднішою формою природного газу на Землі". Вона виступила проти будівництва трубопроводу"Північний потік-2".

Про це повідомляє Washington Examiner.

Так, вона не підтримує рішення Білого дому не вводити санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Міністр заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.

"Одна з причин, по якій я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.

На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше

"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.

Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Введення нових санкцій проти проекту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Брайаном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу " Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2