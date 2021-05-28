Міністр енергетики США назвала російський газ " найбруднішим на Землі"

Так, вона не підтримує рішення Білого дому не вводити санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Міністр заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.

"Одна з причин, по якій я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.



На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше

"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.

